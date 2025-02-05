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У Кремлі підтвердили контакти з США, стверджують про їх посилення

Середа 05 лютого 2025 12:46
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У Кремлі підтвердили контакти з США, стверджують про їх посилення Фото: Дмитро Пєсков, речник диктатора Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) та Сполучені Штати Америки (США) мають контакти по лінії окремих відомств. Останнім часом вони посилились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника диктатора Росії Дмитра Пєскова, якого цитує пропагандистське інформаційне агентство "РИА Новости".

"Контакти по лінії окремих відомств дійсно є, і останнім часом вони інтенсифікувалися, але якихось інших деталей я вам сказати не можу", - заявив Пєсков, коментуючи слова 47-го голови Білого дому Дональда Трампа про те, що Штати проводять конструктивні переговори з Росією та Україною.

Можливі переговори між Україною та Росією

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Київ, перед тим, як сідати за стіл переговорів з Росією, потребує гарантій безпеки. Водночас Білий дім, на його думку, здатний примусити диктатора Володимира Путіна до миру.

Зокрема президент заявляв, що готовий до діалогу з диктатором, якщо це буде єдиним варіантом, за якого можна буде досягнути миру в Україні.

Трамп, після інавгурації, вже погрожував Росії додатковими митами, а також санкціями, якщо Москва відмовиться найближчим часом укладати угоду щодо припинення вогню.

Тим часом російський опозиційний політолог Аббас Галлямов вважає, що США мають важелі тиску проти Кремля, аби примусити Москву сісти за стіл переговорів.

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