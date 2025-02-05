Российская Федерация (РФ) и Соединенные Штаты Америки (США) имеют контакты по линии отдельных ведомств. В последнее время они усилились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера диктатора России Дмитрия Пескова, которого цитирует пропагандистское информационное агентство "РИА Новости ".

"Контакты по линии отдельных ведомств действительно есть, и в последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу", - заявил Песков, комментируя слова 47-го главы Белого дома Дональда Трампа о том, что Штаты проводят конструктивные переговоры с Россией и Украиной.

Возможные переговоры между Украиной и Россией

Как отмечал ранее президент Владимир Зеленский, Киев, перед тем, как садиться за стол переговоров с Россией, нуждается в гарантиях безопасности. В то же время Белый дом, по его мнению, способен принудить диктатора Владимира Путина к миру.

В частности президент заявлял, что готов к диалогу с диктатором, если это будет единственным вариантом, при котором можно будет достичь мира в Украине.

Трамп, после инаугурации, уже угрожал России дополнительными пошлинами, а также санкциями, если Москва откажется в ближайшее время заключать соглашение о прекращении огня.

Между тем российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов считает, что США имеют рычаги давления против Кремля, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.