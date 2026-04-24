UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Кремлі назвали єдину перешкоду на заваді запуску "Північного потоку"

12:45 24.04.2026 Пт
2 хв
Москва раптом згадала про труби на дні Балтійського моря
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія готова відновити газ до Європи - що Кремль назвав єдиною перешкодою (Getty Images)

Москва заявила, що один із газопроводів "Північного потоку-2" технічно справний і готовий до роботи. Єдина, за її словами, перешкода для відновлення постачання газу в ЄС - на боці самої Європи.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Що саме сказав Пєсков

"Один "Північний потік" зламаний, другий готовий до поставок", - сказав він.

Єдиною перешкодою Пєсков назвав заборону на експлуатацію газопроводу, яку ввів Євросоюз.

Що відбувається з трубопроводами

Газопровід "Північний потік-2" складається з двох гілок. Три з чотирьох труб обох "Північних потоків" були пошкоджені вибухами у вересні 2022 року. Одна гілка "Північного потоку-2" вціліла.

Саме про неї і говорить Пєсков - як про технічно готову до роботи.

Нагадаємо, після вибухів 2022 року слідчі Німеччини були переконані, що за диверсією стоїть Росія. Про це у 2022 році повідомляло РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal. Москва свою причетність заперечувала.

Тим часом, ще у вересні 2022 року експерти пояснювали, навіщо Росії могло знадобитися знищення власного газопроводу. Одна з версій - диверсія дозволяла списати зупинку постачань на форс-мажор і не сплачувати неустойки за контрактами.

А вже у березні 2023 року Москва вирішила законсервувати пошкоджені трубопроводи - закласти розірвані кінці та захистити метал від корозії. Жодних планів щодо ремонту на той момент не було.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяКремльПівнічний потік-2