У Кремлі назвали єдину перешкоду на заваді запуску "Північного потоку"

Москва заявила, що один із газопроводів "Північного потоку-2" технічно справний і готовий до роботи. Єдина, за її словами, перешкода для відновлення постачання газу в ЄС - на боці самої Європи.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.
"Один "Північний потік" зламаний, другий готовий до поставок", - сказав він.
Єдиною перешкодою Пєсков назвав заборону на експлуатацію газопроводу, яку ввів Євросоюз.
Газопровід "Північний потік-2" складається з двох гілок. Три з чотирьох труб обох "Північних потоків" були пошкоджені вибухами у вересні 2022 року. Одна гілка "Північного потоку-2" вціліла.
Саме про неї і говорить Пєсков - як про технічно готову до роботи.
Нагадаємо, після вибухів 2022 року слідчі Німеччини були переконані, що за диверсією стоїть Росія. Про це у 2022 році повідомляло РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal. Москва свою причетність заперечувала.
Тим часом, ще у вересні 2022 року експерти пояснювали, навіщо Росії могло знадобитися знищення власного газопроводу. Одна з версій - диверсія дозволяла списати зупинку постачань на форс-мажор і не сплачувати неустойки за контрактами.
А вже у березні 2023 року Москва вирішила законсервувати пошкоджені трубопроводи - закласти розірвані кінці та захистити метал від корозії. Жодних планів щодо ремонту на той момент не було.