У Кремлі назвали єдину перешкоду на заваді запуску "Північного потоку"

Що саме сказав Пєсков

"Один "Північний потік" зламаний, другий готовий до поставок", - сказав він.

Єдиною перешкодою Пєсков назвав заборону на експлуатацію газопроводу, яку ввів Євросоюз.

Що відбувається з трубопроводами

Газопровід "Північний потік-2" складається з двох гілок. Три з чотирьох труб обох "Північних потоків" були пошкоджені вибухами у вересні 2022 року. Одна гілка "Північного потоку-2" вціліла.

Саме про неї і говорить Пєсков - як про технічно готову до роботи.

Нагадаємо, після вибухів 2022 року слідчі Німеччини були переконані, що за диверсією стоїть Росія. Про це у 2022 році повідомляло РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal. Москва свою причетність заперечувала.