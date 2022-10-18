Німецькі слідчі впевнені, що "Північний потік" підірвали росіяни, - WSJ

Німецькі слідчі встановили, що серія вибухів підводних газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" з Росії до Європи були диверсією. За словами офіційних осіб, знайомих із розслідуванням, це збігається з попередніми висновками Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Німецьким слідчим не вдалося остаточно пов'язати передбачуваний підрив із якимось одним учасником, але німецькі офіційні особи кажуть, що вони працюють, виходячи із впевненості, що за вибухами стоїть Росія.

Внаслідок вибухів виникли витоки, що торкнулися трьох із чотирьох труб, що є частиною газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2", прокладених дном Балтійського моря для транспортування природного газу з Росії до Європи.

Москва заперечує свою відповідальність і заявляє, що вибухи були терактом проти інтересів Росії. Попереднє шведське розслідування раніше цього місяця дійшло висновку, що вибухи, що сталися наприкінці вересня, ймовірно, були спричинені диверсією, але не назвали винного. У НАТО незабаром після атак заявили, що витоки стали результатом диверсії, але не надали доказів і не назвали винних.

Німецькі офіційні особи кажуть, що малоймовірно, що диверсія була скоєна військовим підводним човном, посилаючись на відносно малу глибину води і зазвичай ретельне спостереження за підводними човнами, яке проводиться військово-морськими силами НАТО в цьому районі. Одна з теорій атаки полягає в тому, що вибухові пристрої були спущені з корабля, а потім висаджені в повітря дистанційно, заявили німецькі офіційні особи.

Єдиним трубопроводом, не пошкодженим вибухами, була одна із двох ниток "Північного потоку - 2". Німеччина відмовилася сертифікувати "Північний потік - 2" після нападу Росії на Україну. Президент Володимир Путін минулого тижня звинуватив Захід у зриві постачання енергоресурсів і заявив, що "достатньо лише відкрити кран", щоб відновити постачання газу до Німеччини непошкодженою трубою, відомою як "Північний потік - 2".

Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що залишаючи незайманою одну нитку після атаки, Росія намагається посилити тиск на німецьких політиків, щоб вони пом'якшилися і відкрили "Північний потік - 2". Представник уряду Німеччини заявила, що не планує запускати газопровід "Північний потік – 2".

Трубопроводи "Північний потік" та "Північний потік - 2" проходять через води Німеччини, Швеції та Данії. Усі три країни проводять розслідування інциденту. Шведська та данська влада ще не оприлюднила подробиць своїх розслідувань. Федеральна прокуратура Німеччини порушила кримінальну справу за фактом терактів, запідозривши диверсію.

У Швеції розслідування проводить служба контррозвідки країни. У Данії та Німеччині до розслідування залучено поліцію та військово-морські сили цих країн. З адміністративних причин, що регулюють міжвідомчий обмін розвідданими, Швеція не проводить спільного розслідування зі своїми двома сусідами, але офіційні особи кажуть, що три країни тісно співпрацюють одна з одною, а також з партнерами по НАТО.

Глибина моря у районі, де сталися вибухи, становить близько 70 метрів. За словами офіційних осіб, через глибину та погодні умови, у тому числі підводні течії, німецькі слідчі не змогли використати водолазів. Натомість вони покладалися на морські підводні безпілотники та кораблі на поверхні, у тому числі на мінні шукачі.

Безпілотники підводних човнів та кораблі оснащені гідролокаторами та відеокамерами, які сканували ділянки труб, пошкоджені вибухами. За словами німецьких офіційних осіб, зображення з місць вибухів показують, що вибухівка мала потужність близько 500 кг у тротиловому еквіваленті.

Зондування включало вивчення підводного відео, даних гідролокатора, а також супутникових зображень. Офіційні особи заявили, що вони уважно вивчили електронні повідомлення та журнали судноплавства суден, які перебували у цьому районі під час інциденту.