В Кремле назвали единственное препятствие на пути запуска "Северного потока"

Что именно сказал Песков

"Один "Северный поток" сломан, второй готов к поставкам", - сказал он.

Единственным препятствием Песков назвал запрет на эксплуатацию газопровода, который ввел Евросоюз.

Что происходит с трубопроводами

Газопровод "Северный поток-2" состоит из двух веток. Три из четырех труб обоих "Северных потоков" были повреждены взрывами в сентябре 2022 года. Одна ветка "Северного потока-2" уцелела.

Именно о ней и говорит Песков - как о технически готовой к работе.

Напомним, после взрывов 2022 года следователи Германии были убеждены, что за диверсией стоит Россия. Об этом в 2022 году сообщало РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. Москва свою причастность отрицала.