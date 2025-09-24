Трамп підтримуватиме Україну до самого кінця, - Зеленський

Підтримка до кінця

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тому ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент США розуміє, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Він запевняє всіх у своїй перемозі, хоча насправді не виграє.

Позитивні сигнали

Коментуючи заяву Трампа про те, що Україна зможе звільнити всі свої території, Зеленський сказав: "Це було для мене сюрпризом, ви маєте рацію, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа й Америки, що вони будуть із нами до кінця війни. Так, подивимося, але дай Бог, щоб так і було".

Український лідер підкреслив, що розраховує на подальшу підтримку Вашингтона. Він зазначив, що для України важливо, щоб США і в майбутньому залишалися стратегічним партнером.