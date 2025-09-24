UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп підтримуватиме Україну до самого кінця, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав позитивні сигнали від Дональда Трампа про підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Fox News.

Підтримка до кінця

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тому ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент США розуміє, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Він запевняє всіх у своїй перемозі, хоча насправді не виграє.

Позитивні сигнали

Коментуючи заяву Трампа про те, що Україна зможе звільнити всі свої території, Зеленський сказав: "Це було для мене сюрпризом, ви маєте рацію, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа й Америки, що вони будуть із нами до кінця війни. Так, подивимося, але дай Бог, щоб так і було".

Український лідер підкреслив, що розраховує на подальшу підтримку Вашингтона. Він зазначив, що для України важливо, щоб США і в майбутньому залишалися стратегічним партнером.

 

 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повністю відновити свою територіальну і потім "піти ще далі".

Він уточнив, що відновлення територіальної цілісності України можливе "з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО".

Зеленський 23 вересня провів про зустріч із Трампом на полях Генасамблеї ООН і назвав її продуктивною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд Трамп