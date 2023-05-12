Над Кремлем замайорів український прапор (фото)

У небі над Червоною площею у Москві запустили український прапор на повітряних кульках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

Прапор України пролетів і над Кремлем у столиці Росії.

Поки невідомо, хто запустив український прапор над Червоною площею.

РБК-Україна повідомляло, що 9 травня поліцейські в Москві побили чоловіка з прапором України.

Нагадаємо, 3 травня Росія звинуватила Україну у нібито спробі атаки дронами на Кремль. Українська влада спростувала ці дані, а президент Володимир Зеленський вважає, що так звану "атаку" організували самі росіяни.

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