ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Над Кремлем замайорів український прапор (фото)

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 15:00
Над Кремлем замайорів український прапор (фото) Фото: над Кремлем замайорів український прапор (t.me/andriyshTime)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У небі над Червоною площею у Москві запустили український прапор на повітряних кульках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Прапор України пролетів і над Кремлем у столиці Росії.

Поки невідомо, хто запустив український прапор над Червоною площею.

РБК-Україна повідомляло, що 9 травня поліцейські в Москві побили чоловіка з прапором України.

Нагадаємо, 3 травня Росія звинуватила Україну у нібито спробі атаки дронами на Кремль. Українська влада спростувала ці дані, а президент Володимир Зеленський вважає, що так звану "атаку" організували самі росіяни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Кремль
NEWS
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
Відкинули ворога. Сирський на ставці доповів Зеленському про успіхи на фронті
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу