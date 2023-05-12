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Над Кремлем пролетел украинский флаг (фото)

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Пятница 12 мая 2023 15:00
Над Кремлем пролетел украинский флаг (фото) Фото: над Кремлем пролетел украинский флаг (t.me/andriyshTime)
Автор: Елизавета Драбкина

В небе над Красной площадью в Москве запустили украинским флаг на воздушных шарах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Флаг Украины пролетел и над Кремлем в столице России.

Пока неизвестно, кто запустил украинский флаг над Красной площадью.

РБК-Украина сообщало, что 9 мая полицейские в Москве избили мужчину с флагом Украины.

Напомним, 3 мая Россия обвинила Украину в якобы попытке атаки дронами на Кремль. Украинские власти опровергли эти данные, а президент Владимир Зеленский считает, что так называемую "атаку" организовали сами россияне.

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