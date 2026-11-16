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ССО атакували одразу дві нафтобази в російському Азові

14:16 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
ССО атакували одразу дві нафтобази в російському Азові Фото: російські рятувальники під час ліквідації пожежі (Getty Images)
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Українські військові у взаємодії з представниками російського повстанського руху "Черная искра" уразили дві нафтобази в місті Азов Ростовської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗС України.

Одним із уражених об'єктів стала нафтобаза ТОВ "Транзит-Експрес". Вона виконує функції розподільчого термінала, де приймають, зберігають і відвантажують світлі та темні нафтопродукти.

Комплекс складається з двох окремих майданчиків із резервуарними парками. Кожен із них має власну інфраструктуру, яка дає змогу перевантажувати пальне із залізничного транспорту на автомобільний.

Другим об'єктом стала нафтобаза "Азовська", розташована неподалік портової інфраструктури міста. Її резервуарний парк може вмістити до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів, а потужність перевалки становить до 60 тисяч тонн пального на місяць.

Підприємство може приймати нафтопродукти трьома видами транспорту: залізничним, автомобільним і морським.

За даними ССО, обидві нафтобази мають важливе значення для постачання нафтопродуктів із території Росії на тимчасово окуповані території півдня України.

"Ураження цих об’єктів послаблює логістичні можливості противника та створює перешкоди для забезпечення паливом окупаційних військ на території України", - підсумували в Силах спеціальних операцій.

Нагадуємо, після нічної атаки дронів губернатор Ростовської області Юрій Слюсар також повідомив про займання на чотирьох виробничих об'єктах нафтобази в Азові.

Крім того, вранці Україна завдала удару по Кримському мосту. Після атаки рух автомобілів обмежили, а поїзди тимчасово зупинили.

Згодом Міноборони РФ відзвітувало про нібито рекордну за час повномасштабної війни атаку українських безпілотників. За твердженням російського військового відомства, протягом доби російська ППО збила 2049 дронів.

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