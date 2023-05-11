ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про "атаку" на Кремль: росіяни вдарили в штангу з цією вигаданою історією

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 травня 2023 13:53
Зеленський про "атаку" на Кремль: росіяни вдарили в штангу з цією вигаданою історією Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський вважає, що так звану "атаку дронів" на Кремль організували самі росіяни. Проте мета цієї вигаданої історії не була досягнута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю BBC.

"Ні, зрозуміло, що ми за цим не стояли. І вони, як кажуть футболісти, попали в штангу з цією вигаданою історією, тому що як воно долетіло прямо в Кремль з України, як так, що у них не працює ППО зовсім, і як, що воно зачепилося за шпиль", - сказав президент.

Він наголосив, що росіяни не оприлюднили ніяких деталей так званої "атаки", зокрема не вказали, що за дрон нібито атакував Кремль.

На думку Зеленського, метою цієї "атаки" було бажання росіян завдати "удари у відповідь".

"Серйозно світ реагує, коли вони (росіяни, - ред.) б'ють по цивільному населенню. Вони постійно шукають виправдовування таким діям. Багато було вбито людей в Умані, Херсоні і зовсім не військових", - додав Зеленський.

Президент України вважає, що "атаку" на Кремль організували самі росіяни, проте вона не досягла своєї мети, оскільки навіть пропагандисти РФ не повірили у цю історію.

"Я думаю, вони самі це зробили. Ні жертв, ніхто не поранений, ніщо там не відбулося... Вони самі це зробили. Я абсолютно впевнений у цьому", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, 3 травня в Росії заявили, що дрони намагалися "атакувати" Кремль. Москва звинуватила Україну.

При цьому в Офісі президента заперечили заяви росіян і заявили, що Україні зосереджена на звільненні власних територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Кремль атака дронів Російська Федерація
NEWS
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії