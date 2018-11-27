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Путин готовится озвучить позицию по инциденту в Керченском проливе, - Песков

Новости » Политика    27.11.2018 - 11:36
Путин готовится озвучить позицию по инциденту в Керченском проливе, - Песков
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле не видят необходимости в прямых контактах Путина с Порошенко

Президент России Владимир Путин готовится озвучить позицию по инциденту в Керченском проливе, который сопровождался атакой на украинские корабли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова российским СМИ.

По его словам, позиция Путина будет озвучена в ближайшие дни. Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что данная ситуация не нуждается в прямых переговорах Путина и президента Украины Петра Порошенко.

"Недооценивать значение и опасность подобных провокаций было бы неверным", - добавил Песков.

Напомним, ранее Путин отреагировал на военное положение в Украине. В частности, в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель он выразил озабоченность в связи с приведением Вооруженных сил Украины в полную боеготовность и объявлением военного положения.

Отметим, до этого Государственный департамент США призвал Путина и президента Петра Порошенко к прямым переговорам после ситуации с атакой на корабли Военно-морских сил Украины. Кроме того, глава Госдепа Майк Помпео предложил возобновить переговоры в нормандском формате.

 

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Новости Украины Владимир ПутинКерченский мосткорабль
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