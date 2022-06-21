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В Кремле прокомментировали судьбу американских добровольцев. Гарантий не дают

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Москва, Вторник 21 июня 2022 08:39
В Кремле прокомментировали судьбу американских добровольцев. Гарантий не дают Фото: спикер президента РФ Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Кремле не могут гарантировать, что американским добровольцам, которых Россия взяла в плен, не грозит смертная казнь. В Москве заявляют, что их судьбу решит суд.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MSNBC.

Отвечая на вопрос о том, грозит ли пленным американцам смертный приговор, Песков заявил следующее: "Я ничего не могу гарантировать. Это зависит от расследования".

По словам спикера Кремля, захваченные американцы не имеют отношения к ВСУ, и потому на них не распространяется действие положений Женевских конвенций.

"Будет суд, и будет решение суда ... Они участвовали в обстрелах наших военных, они подвергали угрозе их жизни, и они должны понести ответственность за совершенные преступления", - сказал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что у США есть информация о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Позже президент США Джо Байден подтвердил их исчезновение и призвал американцев не ездить в Украину.

Как известно, два американца, воевавшие на стороне ВСУ, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Они могли попасть в русский плен.

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