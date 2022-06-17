Госдеп заявил о третьем пропавшем американце на войне в Украине

США имеют информацию о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

Местонахождение американского бойца неизвестно.

"Я не могу говорить о подробностях этого случая. К сожалению, мы не знаем всех деталей случая", - сказал он.

Прайс добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев, об исчезновении которых в Украине стало известно ранее.

В то же время, ни США, ни Украина или Международный комитет Красного Креста не могут подтвердить сообщение о том, что они были взяты в плен.

"Мы продолжаем призывать всеми возможными способами граждан США не ехать в Украину из-за сопутствующих опасностей, которые вызывает агрессия России", - добавил Прайс.

В то же время Вашингтон пока не обращался в Москву в связи с пропавшими американскими добровольцами, поскольку у США нет оснований считать, что именно Россия взяла их в плен, и поскольку сама РФ не подтверждает этого.

Ранее стало известно, что двое бывших американских военных, сейчас воюющих на стороне ВСУ, могли попасть в плен России.

Напомним, что во время боевых действий погибли четыре бойца Интернационального легиона территориальной обороны. Они защищали Украину на добровольных началах.