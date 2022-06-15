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В Украине исчезли два американца, могли попасть в плен к россиянам

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Среда 15 июня 2022 21:48
В Украине исчезли два американца, могли попасть в плен к россиянам Фото: в Украине исчезли два американца (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Два американца, воевавших на стороне ВСУ, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Их не могут найти уже около недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Алекс Джон-Роберт Друкэ и Энди Тай Нгок Хуин исчезли во время битвы под селом Избицкое Харьковской области.

"Поисковые миссии не нашли никаких останков. На следующий день российский пропагандистский канал в Telegram сообщил, что под Харьковом были захвачены два американца", - сообщают в CNN.

Мать одного из американских бойцов рассказала, что сейчас считается, что пропавшие солдаты - военнопленные, но официального подтверждения этому пока нет. При этом в посольстве США в Украине никак не могут проверить эту информацию.

"Посольство не смогло подтвердить, что он находится у россиян. Единственное, что они могут подтвердить, это то, что он пропал без вести. Они поддерживают со мной тесную связь и я уверена, что над ситуацией работают", - заявила мать Алекса.

Напомним, ранее стало известно, что во время боевых действий погибли четыре бойца Интернационального легиона территориальной обороны. Они защищали Украину на добровольных началах.

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