Байден подтвердил исчезновение американцев на войне и призвал не ездить в Украину

Президент США Джо Байден подтвердил исчезновение трех американских военных, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины в войне против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Меня проинформировали. Мы не знаем, где они, но я хочу повторить: американцам сейчас не стоит ехать в Украину. Скажу еще раз: американцы не должны ехать в Украину сейчас", - сказал он.

Байден заявил в пятницу, что его проинформировали о пропавших американских граждан.

Напомним, два американца, воевавшие на стороне Украины, исчезли во время боевых действий в Харьковской области. Они могли попасть в русский плен.

Позже Госдеп сообщил о третьем пропавшем американце на войне.