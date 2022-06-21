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У Кремлі прокоментували долю американських добровольців. Гарантій не дають

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Москва, Вівторок 21 червня 2022 08:39
У Кремлі прокоментували долю американських добровольців. Гарантій не дають Фото: спікер президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Кремлі не можуть гарантувати, що американським добровольцям, яких Росія взяла в полон, не загрожує смертна кара. У Москві заявляють, що їхню долю вирішить суд.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSNBC.

Відповідаючи на питання про те, чи загрожує полоненим американцям смертний вирок, Пєсков заявив наступне: "Я нічого не можу гарантувати. Це залежить від розслідування".

За словами речника Кремля, захоплені американці не мають відношення до ЗСУ, і тому на них не поширюється дія положень Женевських конвенцій.

"Буде суд, і буде рішення суду ... Вони брали участь в обстрілах наших військових, вони піддавали загрозі їх життю, і вони повинні понести відповідальність за скоєні злочини", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США є інформація про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Пізніше президент США Джо Байден підтвердив їх зникнення і закликав американців не їздити в Україну.

Як відомо, два американці, які воювали на боці ЗСУ, зникли під час бойових дій на Харківщині. Вони могли потрапити в російський полон.

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