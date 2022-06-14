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В Кремле нашли новое "объяснение", почему Зеленский не может встретиться с Путиным

Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле в очередной раз не исключили встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. В Кремле отсрочку встречи списали на необходимость тщательной подготовки и наличие "определенных условий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во вторник, 14 июня, помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, передает РИА Новости.

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.

Он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.

Напомним, возможность встречи Зеленского и Путина обсуждается с начала апреля. Российская сторона постоянно выдвигает условия для переговоров на высшем уровне, в том числе согласование текста итогового документа.

Отметим, 13 мая Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников.

Отвечая на готовность Зеленского к встрече с Путиным в Кремле еще тогда заявляли про необходимость "разработки соответствующего документа, соглашения, который должен быть подписан на высшем уровне".

О нем недавно упомянул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна только для финализации "этакого документа". Сейчас работа над ним остановлена.

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Владимир ПутинВладимир Зеленский