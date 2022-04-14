Кремль о встрече Зеленского и Путина: должен быть подготовлен текст документа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако для переговоров на высшем уровне Москва выдвигает условие - согласование текста итогового документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова.

"Пока здесь чего-то нового сообщить не можем" ,- сказал представитель Кремля.

По его словам, пока нет каких-то изменений в подготовке встречи Зеленского и Путина. Однако, добавил он, для переговоров должны быть подготовлены соответствующие условия. Песков уточнил, что речь идет о тексте итогового документа.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что переговоры Зеленского и Путина необходимы для прекращения войны, но для встречи на высшем уровне украинская сторона должна иметь соответствующие позиции.

Отметим, в ОП заявляли о необходимости одержать несколько громких побед перед переговорами Зеленского и Путина.

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