В Кремле не исключили встречу Зеленского и Путина: в чем загвоздка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна только для финализации "некоего документа". На данный момент работа над ним остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По его словам, что такую встречу "никто не исключает, никогда не исключал", но ее необходимо подготовить.

"Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков уточнил, что работа над таким документом "была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".