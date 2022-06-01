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В Кремле не исключили встречу Зеленского и Путина: в чем загвоздка

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Россия, Среда 01 июня 2022 14:18
В Кремле не исключили встречу Зеленского и Путина: в чем загвоздка Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин(коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Путиным возможна только для финализации "некоего документа". На данный момент работа над ним остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По его словам, что такую встречу "никто не исключает, никогда не исключал", но ее необходимо подготовить.

"Есть смысл встречаться Путину и Зеленскому только для того, чтобы финализировать некий документ", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков уточнил, что работа над таким документом "была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась".

Напомним, возможность встречи Зеленского и Путина обсуждается с начала апреля. Российская сторона постоянно выдвигает условия для переговоров на высшем уровне, в том числе согласование текста итогового документа.

Отметим, 13 мая Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников.

Отвечая на готовность Зеленского к встрече с Путиным в Кремле еще тогда заявляли про необходимость "разработки соответствующего документа, соглашения, который должен быть подписан на высшем уровне".

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