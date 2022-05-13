Кремль допустил возможность встречи Зеленского и Путина и назвал условие
В Кремле не отказываются от встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Однако для того, чтобы она произошла ее необходимо подготовить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, позиция российской стороны по встрече Зеленского и Путина не изменилась. Песков добавил, что Москва не отказывается от такой возможности, но она должна быть подготовлена.
"Подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть подписан на высшем уровне". - отметил представитель Кремля.
Песков уточнил, что движение по разработке итогового документа встречи на высшем уровне отсутствует.
Напомним, возможность встречи Зеленского и Путина обсуждается с начала апреля. Российская сторона постоянно выдвигает условия для переговоров на высшем уровне, в том числе согласование текста итогового документа.
Отметим, сегодня Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников.
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