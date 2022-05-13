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Кремль допустил возможность встречи Зеленского и Путина и назвал условие

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Москва, Пятница 13 мая 2022 13:56
Кремль допустил возможность встречи Зеленского и Путина и назвал условие Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Владимир Путин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кремле не отказываются от встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Однако для того, чтобы она произошла ее необходимо подготовить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, позиция российской стороны по встрече Зеленского и Путина не изменилась. Песков добавил, что Москва не отказывается от такой возможности, но она должна быть подготовлена.

"Подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть подписан на высшем уровне". - отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что движение по разработке итогового документа встречи на высшем уровне отсутствует.

Напомним, возможность встречи Зеленского и Путина обсуждается с начала апреля. Российская сторона постоянно выдвигает условия для переговоров на высшем уровне, в том числе согласование текста итогового документа.

Отметим, сегодня Зеленский подтвердил готовность встретиться с Путиным, но без ультиматумов со стороны Москвы и прокремлевских посредников.

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