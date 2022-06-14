RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кремлі знайшли нове "пояснення", чому Зеленський не може зустрітися з Путіним

Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі в черговий раз не виключили зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. У Кремлі відстрочку зустрічі списали на необхідність ретельної підготовки та наявність "певних умов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у вівторок, 14 червня, помічника президента РФ у міжнародних справах Юрія Ушакова, передає РИА Новости.

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже ретельної підготовки", - сказав Ушаков.

Він відмовився від подальших коментарів, вказавши, що про можливість зустрічі двох лідерів уже було сказано багато.

Нагадаємо, можливість зустрічі Зеленського і Путіна обговорюється з початку квітня. Російська сторона постійно висуває умови для переговорів на вищому рівні, в тому числі узгодження тексту підсумкового документа.

Зазначимо, 13 травня Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників.

Відповідаючи на готовність Зеленського до зустрічі з Путіним у Кремлі ще тоді заявляли про необхідність "розробки відповідного документа, угоди, який має бути підписаний на найвищому рівні".

Про нього нещодавно згадав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним можлива лише для фіналізації "такого собі документа". Наразі роботу над ним зупинено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВолодимир Зеленський