Кремль зробив заяву про "можливий прорив у переговорах" щодо України

Що передувало

Наприкінці січня стало відомо, що Росія хоче, щоб потенційна мирна угода з Україною була заснована на так званій "формулі Анкориджа". Зокрема, така ініціатива передбачає територіальні поступки з боку України, зокрема встановлення контролю РФ над усім Донбасом.

При цьому росіяни стверджують, що такі ідеї нібито вже були узгоджені на зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіка.

При цьому Україна не погоджується на швидке підписання перемир'я. Київ наполягає на тому, що ключовим елементом будь-яких домовленостей про завершення війни мають стати гарантії безпеки. Вони повинні бути підписані раніше за інші документи.