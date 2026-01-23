ua en ru
Головна » Новини » Політика

Яка суть "формули Анкориджа" щодо України, яку просуває РФ: деталі від Reuters

Москва, П'ятниця 23 січня 2026 15:50
UA EN RU
Яка суть "формули Анкориджа" щодо України, яку просуває РФ: деталі від Reuters Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче, щоб потенційна мирна угода з Україною була заснована на так званій "формулі Анкориджа". Зокрема, така ініціатива передбачає територіальні поступки з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназване джерело, близьке до Кремля, розповіло виданню, що Москва трактує так звану "формулу Анкориджа" так:

  • встановлення контролю Росії над усім Донбасом;
  • заморожування поточних ліній фронту в інших районах сходу і півдня України.

При цьому росіяни стверджують, що такі ідеї нібито були узгоджені на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці.

"Формула Анкориджа"

Варто зауважити, що російські чиновники говорять про "формулу Анкориджа" останніми днями.

Зокрема, помічник голови Кремля Юрій Ушаков після переговорів диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом заявив, що мир з Україною має бути заснований тільки на "формулі Анкориджа".

При цьому сьогодні, 23 січня, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився розкривати зміст "формули Анкориджа", тому що це нібито недоцільно.

Також він зажадав, щоб українських воїнів повністю вивели з території Донбасу.

Варто зауважити, що 23-24 січня в Абу-Дабі відбудуться перші тристоронні переговори української, американської та російської делегацій на технічному рівні.

Президент України Володимир Зеленський уже провів консультації з українською делегацією перед такою зустріччю.

