Кремль сделал заявление о "возможном прорыве в переговорах" по Украине

Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Достичь прорыва в переговорах по завершению войны в Украине можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече в Анкоридже.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"РИА Новости".

"Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых (на переговорах - ред.) в Анкоридже", - заявил пресс-секретарь Путина.

При этом он также отметил, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали достигнутых договоренностей, ведь разговоры по завершению войны в Украине якобы нужно вести в закрытом режиме.

 

Что предшествовало

В конце января стало известно, что Россия хочет, чтобы потенциальное мирное соглашение с Украиной было основано на так называемой "формуле Анкориджа". В частности, такая инициатива предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, в частности установление контроля РФ над всем Донбассом.

При этом россияне утверждают, что такие идеи якобы уже были согласованы на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

При этом Украина не соглашается на быстрое подписание перемирия. Киев настаивает на том, что ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны должны стать гарантии безопасности. Они должны быть подписаны раньше других документов.

