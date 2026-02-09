ua en ru
Головна » Новини » Політика

Кремль зробив заяву про "можливий прорив у переговорах" щодо України

Понеділок 09 лютого 2026 12:20
Кремль зробив заяву про "можливий прорив у переговорах" щодо України Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Досягнути прориву у переговорах щодо завершення війни в Україні можна лише за дотримання позицій, узгоджених на зустрічі в Анкориджі.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Прорив по Україні можливий лише за дотримання розумінь, досягнутих (на переговорах – ред.) в Анкориджі", - заявив прес-секретар Путіна.

При цьому він також зазначив, що Кремль не хоче публічно вдаватися до деталей досягнутих домовленостей, адже розмови щодо завершення війни в Україні нібито потрібно вести в закритому режимі.

Що передувало

Наприкінці січня стало відомо, що Росія хоче, щоб потенційна мирна угода з Україною була заснована на так званій "формулі Анкориджа". Зокрема, така ініціатива передбачає територіальні поступки з боку України, зокрема встановлення контролю РФ над усім Донбасом.

При цьому росіяни стверджують, що такі ідеї нібито вже були узгоджені на зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна в місті Анкоридж на Алясці.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну до початку літа і можуть чинити дипломатичний тиск відповідно до цього графіка.

При цьому Україна не погоджується на швидке підписання перемир'я. Київ наполягає на тому, що ключовим елементом будь-яких домовленостей про завершення війни мають стати гарантії безпеки. Вони повинні бути підписані раніше за інші документи.

