ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кремль сделал заявление о "возможном прорыве в переговорах" по Украине

Понедельник 09 февраля 2026 12:20
UA EN RU
Кремль сделал заявление о "возможном прорыве в переговорах" по Украине Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Достичь прорыва в переговорах по завершению войны в Украине можно только при соблюдении позиций, согласованных на встрече в Анкоридже.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"РИА Новости".

Читайте также: Украина из-за Трампа хочет ускорить переговоры о мире, - Сибига

"Прорыв по Украине возможен только при соблюдении пониманий, достигнутых (на переговорах - ред.) в Анкоридже", - заявил пресс-секретарь Путина.

При этом он также отметил, что Кремль не хочет публично вдаваться в детали достигнутых договоренностей, ведь разговоры по завершению войны в Украине якобы нужно вести в закрытом режиме.

Что предшествовало

В конце января стало известно, что Россия хочет, чтобы потенциальное мирное соглашение с Украиной было основано на так называемой "формуле Анкориджа". В частности, такая инициатива предусматривает территориальные уступки со стороны Украины, в частности установление контроля РФ над всем Донбассом.

При этом россияне утверждают, что такие идеи якобы уже были согласованы на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Путина в городе Анкоридж на Аляске.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предлагают сторонам завершить войну до начала лета и могут оказывать дипломатическое давление в соответствии с этим графиком.

При этом Украина не соглашается на быстрое подписание перемирия. Киев настаивает на том, что ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны должны стать гарантии безопасности. Они должны быть подписаны раньше других документов.

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план США Мирные переговоры Встреча Трампа и Путина
Новости
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
За 5 километров до Польши: РФ ударила по энергетике на Волыни
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ