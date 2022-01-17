Кремль заявил о "вторжении" НАТО в Украину, а Шевченко уволили из итальянской "Дженоа": новости за выходные

В Кремле заявили, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину, Андрей Шевченко уволен из итальянского клуба "Дженоа", умер бывший глава СБУ Леонид Деркач. Подробнее о том, что произошло на выходных, 15-16 января, - в материале РБК-Украина.

"Не можем больше терпеть". Кремль заявил о "вторжении" НАТО в Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину. По его словам, Москва не может больше с этим мириться.

"Мы наблюдаем "постепенное вторжение" НАТО на территорию Украины", - заявил Песков. Он добавил, что НАТО располагает в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и обучает украинских военных. Песков отметил, что такое положение дел подвело отношения России и Альянса к "красной черте".

Россия стоит за кибератакой на Украину. Все доказательства указывают на это, - Минцифры

За кибератакой на украинские правительственные сайты стоит Россия. По состоянию на сейчас, на это указывают все доказательства. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространствах", - говорится в сообщении.

США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, - Нуланд

Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение.

Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач. Он возглавлял Службу безопасности Украины с 1998 по 2001 год во времена президентства Леонида Кучмы. Об этом сообщил его сын, нардеп Андрей Деркача.

Деркач-старший ушел из жизни в возрасте 82 лет. Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Причину смерти отца нардеп не уточнил.

Шевченко уволили из итальянской "Дженоа"

Украинский футбольный тренер Андрей Шевченко уволен из итальянского клуба "Дженоа". Решение принято на фоне неудовлетворительных выступлений в Серии А.

"Футбольный клуб "Дженоа" сообщает об увольнении с занимаемой должности тренера Андрея Шевченко. Клуб благодарит Шевченко и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заразился коронавирусом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заразился коронавирусом. На выходных он получил подтверждение положительного теста на COVID-19.

Отмечается, что митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в прошлом году был привит от коронавируса, и прошел полный курс вакцинации. Теперь предстоятель ПЦУ будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении.

Первую ракетку мира Джоковича депортируют из Австралии. Суд вынес решение

Федеральный суд Австралии отклонил теннисисту Новаку Джоковичу апелляцию на повторную отмену визы. Его депортируют из страны.

Коллегия из трех судей во главе с Джеймсом Оллсопом согласилась с решением министра по делам иммиграции Алекса Хоука, который считал, что выдача визы непривитому от коронавируса Джоковичу может спровоцировать "всплеск антивакцинальных настроений". Теперь теннисист не сможет сыграть в открытом чемпионате Австралии (Australian Open - главный турнир в карьере серба).

Принц Гарри требует защиты британской полиции

Принц Гарри через суд пытается вернуть полицейскую охрану в Британии для своей семьи. Его лишили королевских привилегий и теперь Министерство внутренних дел отказало ему в охране во время пребывания на родине.

Теперь герцогу Сассекскому, который сейчас с женой и детьми проживает в США, придется оплачивать охрану со своего кармана во время визита в Великобританию.

В Украину движется снежный шторм: объявлен "оранжевый" уровень опасности

Погода в Украине принесет сильный снег, мокрый снег с дождем. Во многих областях ожидаются штормовые порывы ветра, местами до 30 метров в секунду (108 километров в час).

Такой неутешительный прогноз дают синоптики на понедельник 17 января. Подробнее - в материале Styler.