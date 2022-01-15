США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, - Нуланд

Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину. Но пока не собираются их раскрывать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью госсекретаря США Виктории Нуланд для Financial Times .

По ее словам, США готовы ввести новые санкции против России, если она решится на вторжение.

"Я не собираюсь раскрывать 18 различных сценариев… Я просто скажу, что наши переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, направлены на то, чтобы причинить очень острую боль и очень быстро, если Россия предпримет этот шаг в любой форме", - отметила Нуланд.

Она подчеркнула, что дверь для дипломатического поиска выхода из ситуации открыта, и на сегодня Вашингтон работает над письменными ответами на российские требования о "гарантиях безопасности".

"Мы хотим продолжить разговор. Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, у них будут обиды, но у нас тоже есть опасения. Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии", - добавила Нуланд.