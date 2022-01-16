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Россия стоит за кибератакой на Украину. Все доказательства указывают на это, - Минцифры

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Киев, Воскресенье 16 января 2022 12:40
Россия стоит за кибератакой на Украину. Все доказательства указывают на это, - Минцифры Фото: за кибератакой на Украину стоит Россия (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

За кибератакой на украинские правительственные сайты стоит Россия. По состоянию на сейчас, на это указывают все доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"По информации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространствах", - говорится в сообщении.

У Минцифры отмечают, что цель России не только запугать общество, а дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев.

"Этого они могут достичь, вбросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", - считают в ведомстве.

У Минцыфри призвали украинцев не поддаваться панике.

"Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявления о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года", - добавляют в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Отметим, после чего Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке.

Между тем, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на госсайты Украины может стоять разведка Беларуси.

В то время как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины.

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