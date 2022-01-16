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Первую ракетку мира Джоковича депортируют из Австралии. Суд вынес решение

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Австралия, Воскресенье 16 января 2022 09:56
Первую ракетку мира Джоковича депортируют из Австралии. Суд вынес решение Фото: первая ракетка мира Новак Джокович (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Федеральный суд Австралии отклонил теннисисту Новаку Джоковичу апелляцию на повторную отмену визы. Его депортируют из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По информации издания, коллегия из трех судей во главе с Джеймсом Оллсопом согласилась с решением министра по делам иммиграции Алекса Хоука, который считал, что выдача визы непривитому от коронавируса Джоковичу может спровоцировать "всплеск антивакцинальных настроений".

Сейчас австралийские СМИ заявляют, что полное обоснование будет опубликовано судом позже.

Отмечено, что теперь теннисист не сможет сыграть в открытом чемпионате Австралии (Australian Open - главный турнир в карьере серба).

Напомним, вчера стало известно, что Джоковича задержала иммиграционная полиция Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.

Добавим, ранее австралийская пограничная служба уже аннулировала визу Джоковича.

Сообщалось, что ему отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предусматривала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.

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Новак Джокович
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