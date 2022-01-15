Умер бывший глава СБУ Леонид Деркач

Умер экс-глава СБУ Леонид Деркач. Он возглавлял Службу безопасности Украины с 1998 по 2001 год во времена президентства Леонида Кучмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram его сына, нардепа Андрея Деркача.

Деркач ушел из жизни в возрасте 82 лет.

"Он был созидателем! Строил ли он боевой ракетный комплекс или создавал таможенную систему и до сегодняшнего дня помнил все, что он сделал и создал; защищал ли страну, будучи офицером КГБ; или, пройдя путь от младшего лейтенанта до генерала армии, защищал Украину от внешних и внутренних угроз… он всегда был созидателем", - написал нардеп.

Отпевание состоится в воскресенье, 16 января, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Причину смерти отца нардеп не уточнил.