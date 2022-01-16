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"Не можем больше терпеть". Кремль заявил о "вторжении" НАТО в Украину

Новина українською →
Москва, Воскресенье 16 января 2022 17:55
"Не можем больше терпеть". Кремль заявил о "вторжении" НАТО в Украину Фото: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину. По его словам, Москва не может больше с этим мириться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пескова телеканалу CNN.

"Мы наблюдаем "постепенное вторжение" НАТО на территорию Украины", - заявил Песков.

Он добавил, что НАТО располагает в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и обучает украинских военных. Песков отметил, что такое положение дел подвело отношения России и Альянса к "красной черте".

"И это было главной причиной, по которой президент (России Владимир - ред.) Путин сказал: "Ребята, для нас это - реальная угроза", - подчеркнул Песков, добавив, что сегодняшняя ситуация - это реальная угроза безопасности в Европе.

Напомним, ранее Песков заявил, что Россия исключает для себя размещение наступательного вооружения на территории Украины.

Отметим, накануне США сообщили, что у них есть доказательство того, что Россия готовит повод для вторжения в Украину, осуществив "провокацию под чужим флагом".

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