"Кремль не зацікавлений у мирі": Санду закликала світ посилити тиск на Росію

Для припинення війни в Україні міжнародні партнери мають посилити економічний тиск на Росію. Кремль наразі не демонструє готовності до реальних мирних переговорів.
Про це заявила президентка Молдови Майя Санду під час виступу на форумі GLOBSEC у Празі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Як зазначило видання, глава молдовської держави наголосила, що нинішня російська влада не зацікавлена у припиненні бойових дій. Тому, за її словами, світова спільнота має діяти більш рішуче.
"Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Я не думаю, що Кремль зараз зацікавлений у припиненні війни, і не думаю, що Кремль та російський диктатор Путін зацікавлені у серйозних мирних переговорах", - підкреслила Санду.
Вона додала, що продовження всебічної підтримки України є єдиним способом повернути стабільність і мир у європейський регіон.
Окрему увагу президентка Молдови приділила методам гібридної агресії, які Росія застосовує проти інших країн Європи. Вона закликала союзників бути готовими протидіяти цим викликам.
Серед головних інструментів російського впливу Санду назвала кібератаки та цифрові диверсії, інформаційні маніпуляції й масштабну дезінформацію, незаконне фінансування політичних партій та виборчих кампаній для дестабілізації.
"Росія використовує широкий набір інструментів, і ми маємо ставитися до цього серйозно і готуватися", - резюмувала глава держави.
Нагадаємо, 15 травня російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який спрощує прийом у російське громадянство для жителів Придністров'я. Цей документ дозволяє мешканцям самопроголошеного регіону Молдови отримувати паспорти РФ за прискореною процедурою.
Наступного дня на це рішення відреагував президент України Володимир Зеленський. Він пояснив, що у такий спосіб Росія хоче позначити Придністров'я як "свою територію". За словами глави держави, Кремль у цій ситуації переслідує дві ключові цілі.
Зі свого боку президентка Молдови Майя Санду заявила, що указ Путіна про паспортизацію свідчить про те, що РФ потрібно більше людей для війни. Вона наголосила, що спрощене надання громадянства влада Росії планує використати з метою подальшої мобілізації мешканців молдовського регіону на війну проти України.