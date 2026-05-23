"Кремль не заинтересован в мире": Санду призвала мир усилить давление на Россию

Для прекращения войны в Украине международные партнеры должны усилить экономическое давление на Россию. Кремль пока не демонстрирует готовности к реальным мирным переговорам.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду во время выступления на форуме GLOBSEC в Праге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Как отметило издание, глава молдавского государства подчеркнула, что нынешняя российская власть не заинтересована в прекращении боевых действий. Поэтому, по ее словам, мировое сообщество должно действовать более решительно.
"Нужно усилить экономическое давление на Россию. Я не думаю, что Кремль сейчас заинтересован в прекращении войны, и не думаю, что Кремль и российский диктатор Путин заинтересованы в серьезных мирных переговорах", - подчеркнула Санду.
Она добавила, что продолжение всесторонней поддержки Украины является единственным способом вернуть стабильность и мир в европейский регион.
Отдельное внимание президент Молдовы уделила методам гибридной агрессии, которые Россия применяет против других стран Европы. Она призвала союзников быть готовыми противодействовать этим вызовам.
Среди главных инструментов российского влияния Санду назвала кибератаки и цифровые диверсии, информационные манипуляции и масштабную дезинформацию, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний для дестабилизации.
"Россия использует широкий набор инструментов, и мы должны относиться к этому серьезно и готовиться", - резюмировала глава государства.
Напомним, 15 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который упрощает прием в российское гражданство для жителей Приднестровья. Этот документ позволяет жителям самопровозглашенного региона Молдовы получать паспорта РФ по ускоренной процедуре.
На следующий день на это решение отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пояснил, что таким образом Россия хочет обозначить Приднестровье как "свою территорию". По словам главы государства, Кремль в этой ситуации преследует две ключевые цели.
В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявила, что указ Путина о паспортизации свидетельствует о том, что РФ нужно больше людей для войны. Она подчеркнула, что упрощенное предоставление гражданства власти России планируют использовать с целью дальнейшей мобилизации жителей молдавского региона на войну против Украины.