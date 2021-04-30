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Кремль о встрече президентов: Зеленский быстро формулирует, но у нас есть процедуры

Новина українською → Москва, Пятница 30 апреля 2021 14:06
Кремль о встрече президентов: Зеленский быстро формулирует, но у нас есть процедуры Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня российская сторона не располагает конкретикой насчет возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. При этом в Кремле настаивают на необходимости соблюдения процедур при подготовке встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Дело в том, что, возможно, действительно, президент Зеленский принимает самоличное решение, быстро формулирует, но все-таки у нас есть тоже определенные процедуры, определенный процесс формирования позиций по основным текущим позициям. И, конечно, в одночасье этот процесс пройти очень сложно", - заявил Песков.

По его словам, принято, что сначала стороны обмениваются какими-то идеями, а встреча проходит уже после формулирования позиций.

Напомним, ранее Песков заявил, что в Кремле до сих пор ждут конкретные предложения от Украины по поводу встречи президентов. Там утверждают, что такие инициативы по официальному каналу не поступали.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Зеленскому в любом случае придется говориться напрямую с Путиным, чтобы закончить войну на Донбассе.

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