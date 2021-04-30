Встреча Зеленского и Путина: в Кремле ждут конкретные предложения

Российская Федерация до сих пор не получала от Украины предложение о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле ждут, что конкретные инициативы поступят в официальном или рабочем порядке.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему", - отметил Песков. Он добавил, что Москва "ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят".