Встреча Зеленского и Путина: в Кремле ждут конкретные предложения
Российская Федерация до сих пор не получала от Украины предложение о встрече президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. В Кремле ждут, что конкретные инициативы поступят в официальном или рабочем порядке.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего - ни по повестке дня, ни по чему", - отметил Песков.
Он добавил, что Москва "ждет, когда какие-то конкретные предложения поступят".
Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщили, что встреча Зеленского с Путиным пройти только на нейтральной площадке. И на сегодня можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров только начался.
У российского президента вчера заявили, что в вопросе встречи продвинуться не удается, но замглавы администрации Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины.
Отметим, сам Зеленский не исключал, что встреча могла бы пройти в Ватикане, а Путин зовет его в Москву, но только на встречу по вопросам двусторонних отношений. Обсуждать войну на Донбассе российский президент советует напрямую с главарями "ЛДНР".