Кремль про зустріч президентів: Зеленський швидко формулює, але у нас є процедури

На сьогодні російська сторона не має конкретики щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна . При цьому в Кремлі наполягають на необхідності дотримання процедур при підготовці зустрічі.

"Справа в тому, що, можливо, дійсно, президент Зеленський приймає особисте рішення, швидко формулює, але все-таки у нас є теж певні процедури, певний процес формування позицій шодо основних поточних позиціях. І, звичайно, відразу цей процес пройти дуже складно", - заявив Пєсков.

За його словами, прийнято, що спочатку сторони обмінюються якимись ідеями, а зустріч проходить вже після формулювання позицій.