Кремль урізає виплати контрактникам, регіони ділять за "цінністю життя", - ГУР

Росія, П'ятниця 15 серпня 2025 11:06
Кремль урізає виплати контрактникам, регіони ділять за "цінністю життя", - ГУР Фото: Кремль скорочує виплати новобранцям (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На тлі рекордного дефіциту бюджету влада РФ скорочує "одноразові бонуси" за контракт з армією в низці регіонів, одночасно підвищуючи їх в інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України в Telegram.

Бонуси за контракт скорочують, але не скрізь

У кількох суб'єктах РФ різко знизили одноразові виплати для тих, хто підписує контракт з армією.

  • У Башкирії бонус впав з 1,6 млн до 1 млн рублів.
  • У Ямало-Ненецькому окрузі - з 3,1 млн до 1,9 млн.
  • У Бєлгородській області - з 3 млн до 800 тисяч.
  • У Нижегородській - з 3 млн до 1,5 млн.

Татарстан і Рязань збільшують виплати

Паралельно в низці регіонів суми зростають. У Татарстані бонус підняли до 3,1 млн рублів, у Рязанській області обіцяють на мільйон більше, ніж раніше, а в Кабардино-Балкарії виплату збільшили з 1,5 до 1,8 млн.

"Кастова система" в Росії

В ГУР зазначають, що фактично у РФ формується система, за якої життя солдатів із різних регіонів оцінюють по-різному.

При цьому основною причиною перерозподілу коштів називають дефіцит бюджету і пріоритетне фінансування окремих територій.

Рекордний дефіцит і військові витрати РФ

Під тиском військових витрат і санкцій економіка Росії рухається до різкого спаду. Основні причини - зниження нафтогазових доходів, недобір податкових надходжень і стрімке зростання бюджетного дефіциту. Банки попереджають про насування фінансової кризи.

Водночас стрімко погіршується життя росіян. Так, у другому кварталі 2025 року прострочені платежі за іпотекою в Росії збільшилися на 97% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 95 млрд рублів (1,19 млрд доларів). Заборгованість за автокредитами зросла на 85%, до 32 млрд рублів (400 млн доларів).

