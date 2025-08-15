ua en ru
Кремль урезает выплаты контрактникам, регионы делят по "ценности жизни", - ГУР

Россия, Пятница 15 августа 2025 11:06
Кремль урезает выплаты контрактникам, регионы делят по "ценности жизни", - ГУР Фото: Кремль сокращает выплаты новобранцам (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На фоне рекордного дефицита бюджета власти РФ сокращают "одноразовые бонусы" за контракт с армией в ряде регионов, одновременно повышая их в других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины в Telegram.

Бонусы за контракт сокращают, но не везде

В нескольких субъектах РФ резко снизили единовременные выплаты для тех, кто подписывает контракт с армией.

  • В Башкирии бонус упал с 1,6 млн до 1 млн рублей.
  • В Ямало-Ненецком округе - с 3,1 млн до 1,9 млн.
  • В Белгородской области - с 3 млн до 800 тысяч.
  • В Нижегородской - с 3 млн до 1,5 млн.

Татарстан и Рязань увеличивают выплаты

Параллельно в ряде регионов суммы растут. В Татарстане бонус подняли до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают на миллион больше прежнего, а в Кабардино-Балкарии выплату увеличили с 1,5 до 1,8 млн.

"Кастовая система" в России

В ГУР отмечают, что фактически в РФ формируется система, при которой жизнь солдат из разных регионов оценивается по-разному.

При этом основной причиной перераспределения средств называют дефицит бюджета и приоритетное финансирование отдельных территорий.

Рекордный дефицит и военные траты РФ

Под давлением военных расходов и санкций экономика России движется к резкому спаду. Основные причины - снижение нефтегазовых доходов, недобор налоговых поступлений и стремительный рост бюджетного дефицита. Банки предупреждают о надвигающемся финансовом кризисе.

В то же время стремительно ухудшается жизнь россиян. Так, во втором квартале 2025 года просроченные платежи по ипотеке в России увеличились на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 95 млрд рублей (1,19 млрд долларов). Задолженность по автокредитам выросла на 85%, до 32 млрд рублей (400 млн долларов).

