Кремль урезает выплаты контрактникам, регионы делят по "ценности жизни", - ГУР

На фоне рекордного дефицита бюджета власти РФ сокращают "одноразовые бонусы" за контракт с армией в ряде регионов, одновременно повышая их в других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины в Telegram .

Бонусы за контракт сокращают, но не везде

В нескольких субъектах РФ резко снизили единовременные выплаты для тех, кто подписывает контракт с армией.

В Башкирии бонус упал с 1,6 млн до 1 млн рублей.

В Ямало-Ненецком округе - с 3,1 млн до 1,9 млн.

В Белгородской области - с 3 млн до 800 тысяч.

В Нижегородской - с 3 млн до 1,5 млн.

Татарстан и Рязань увеличивают выплаты

Параллельно в ряде регионов суммы растут. В Татарстане бонус подняли до 3,1 млн рублей, в Рязанской области обещают на миллион больше прежнего, а в Кабардино-Балкарии выплату увеличили с 1,5 до 1,8 млн.

"Кастовая система" в России

В ГУР отмечают, что фактически в РФ формируется система, при которой жизнь солдат из разных регионов оценивается по-разному.

При этом основной причиной перераспределения средств называют дефицит бюджета и приоритетное финансирование отдельных территорий.