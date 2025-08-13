Прострочені борги росіян б’ють рекорди: іпотека майже 1,2 млрд доларів

У Росії рекордно зросли прострочені борги за іпотекою та автокредитами. За другий квартал 2025 року сума прострочень зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

Центр протидії дезінформації повідомляє, що другому кварталі 2025 року прострочені платежі за іпотекою в Росії зросли на 97% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 95 млрд рублів (1,19 млрд доларів), а за автокредитами - на 85%, до 32 млрд рублів (400 млн доларів).

Це стало наслідком рекордно високих ставок (реальні перевищують 30%), зростання витрат на повсякденні потреби та масової видачі кредитів ризиковим позичальникам у 2023-2024 роках.

Багато сімей не можуть сплачувати щомісячні платежі, що свідчить про погіршення фінансового стану населення.

Аналітики прогнозують, що найближчими місяцями рівень прострочення може зрости ще вдвічі, що призведе до зростання банкрутств, втрати майна та загострення соціальної напруги.

Попри заяви Кремля та підконтрольних фінансових структур про зростання доходів громадян і стабільність економіки, реальні показники демонструють протилежне - боргове навантаження населення невпинно зростає.