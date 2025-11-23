Кремль створює інформаційні умови для відхилення мирного плану США, - ISW

Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Чепа заявив, що будь-який план нібито повинен відповідати всім вимогам Росії. Він повторив для виправдання агресії наратив російської пропаганди, що метою Росії "є будь-яке мирне врегулювання, яке враховує корінні причини" війни в Україні.

Чепа також натякнув, що запропонований США мирний план пропонує Росії більше поступок, ніж попередні пропозиції, але все ще є недостатнім для задоволення максималістських вимог Росії, зазначають аналітики ISW.

Російські пропагандистські ЗМІ та військові блогери підкреслили подібні наративи, зокрема про те, що Росія працюватиме лише з тим мирним планом, який усуває "першопричини війни", натякаючи, що Росія не зацікавлена в будь-яких мирних переговорах, доки не досягне своїх цілей на полі бою.

Також про незацікавленість РФ у мирних переговорах свідчить заява члена комітету з оборони Держдуми Андрія Колесника, який сказав, що РФ не збирається повертати Україні захоплені території, навіть ті райони, які Росія контролює не повністю, зокрема Запорізьку область.

Колесник також повторив неправдиву тезу про те, що перемога Росії в Україні є неминучою, тому Україна "має негайно погодитися на всі вимоги".

Голова ЛДПР і депутат Думи Леонід Слуцький заявив, що мирний план є "хорошою основою" для врегулювання, але просування Росії на сході України є "не менш переконливими аргументами".

Як зазначили в ISW, ця заява свідчить про те, що Росія не збирається припиняти бойові дії на території України.

"Перемога Росії не є неминучою. Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких місць Росії, щоб змусити Кремль піти на переговори та зробити реальні поступки", - підкреслили аналітики.