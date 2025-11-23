Кремль створює інформаційні умови для відхилення мирного плану США, - ISW

Російські чиновники та ЗМІ продовжують ставити інформаційні умови для відхилення мирного плану США. Це свідчить про те, що Кремль активно привчає росіян не погоджуватися на щось менше, ніж повна перемога в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Держдуми РФ Олексій Чепа заявив, що будь-який план нібито повинен відповідати всім вимогам Росії. Він повторив для виправдання агресії наратив російської пропаганди, що метою Росії "є будь-яке мирне врегулювання, яке враховує корінні причини" війни в Україні.
Чепа також натякнув, що запропонований США мирний план пропонує Росії більше поступок, ніж попередні пропозиції, але все ще є недостатнім для задоволення максималістських вимог Росії, зазначають аналітики ISW.
Російські пропагандистські ЗМІ та військові блогери підкреслили подібні наративи, зокрема про те, що Росія працюватиме лише з тим мирним планом, який усуває "першопричини війни", натякаючи, що Росія не зацікавлена в будь-яких мирних переговорах, доки не досягне своїх цілей на полі бою.
Також про незацікавленість РФ у мирних переговорах свідчить заява члена комітету з оборони Держдуми Андрія Колесника, який сказав, що РФ не збирається повертати Україні захоплені території, навіть ті райони, які Росія контролює не повністю, зокрема Запорізьку область.
Колесник також повторив неправдиву тезу про те, що перемога Росії в Україні є неминучою, тому Україна "має негайно погодитися на всі вимоги".
Голова ЛДПР і депутат Думи Леонід Слуцький заявив, що мирний план є "хорошою основою" для врегулювання, але просування Росії на сході України є "не менш переконливими аргументами".
Як зазначили в ISW, ця заява свідчить про те, що Росія не збирається припиняти бойові дії на території України.
"Перемога Росії не є неминучою. Україна та Захід можуть використати кілька ключових слабких місць Росії, щоб змусити Кремль піти на переговори та зробити реальні поступки", - підкреслили аналітики.
Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів.
Зокрема, план передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
Окрім того, ймовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.
США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на мирний план до 27 листопада.
Американські чиновники попередили союзників по НАТО, що чинитимуть тиск на президента Володимира Зеленського, щоб він підписав мирну угоду з Росією найближчими днями. Інакше Україна зіткнеться зі "значно гіршими умовами".
Однак план зіткнувся з жорсткою критикою з боку України та Європи.
Наступного тижня Зеленський обговорить мирний план з президентом США Дональдом Трампом.
Також сьогодні високопосадовці України та США розпочнуть консультації у Женеві щодо плану. Українську делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. На зустрічі також будуть присутні європейці.
Тим часом європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.