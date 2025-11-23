Кремль создает информационные условия для отклонения мирного плана США, - ISW

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что любой план якобы должен соответствовать всем требованиям России. Он повторил для оправдания агрессии нарратив российской пропаганды, что целью России "является любое мирное урегулирование, которое учитывает коренные причины" войны в Украине.

Чепа также намекнул, что предложенный США мирный план предлагает России больше уступок, чем предыдущие предложения, но все еще недостаточен для удовлетворения максималистских требований России, отмечают аналитики ISW.

Российские пропагандистские СМИ и военные блогеры подчеркнули подобные нарративы, в частности о том, что Россия будет работать только с тем мирным планом, который устраняет "первопричины войны", намекая, что Россия не заинтересована в любых мирных переговорах, пока не достигнет своих целей на поле боя.

Также о незаинтересованности РФ в мирных переговорах свидетельствует заявление члена комитета по обороне Госдумы Андрея Колесника, который сказал, что РФ не собирается возвращать Украине захваченные территории, даже те районы, которые Россия контролирует не полностью, в частности Запорожскую область.

Колесник также повторил ложный тезис о том, что победа России в Украине неизбежна, поэтому Украина "должна немедленно согласиться на все требования".

Председатель ЛДПР и депутат Думы Леонид Слуцкий заявил, что мирный план является "хорошей основой" для урегулирования, но продвижение России на востоке Украины является "не менее убедительными аргументами".

Как отметили в ISW, это заявление свидетельствует о том, что Россия не собирается прекращать боевые действия на территории Украины.

"Победа России не является неизбежной. Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабых мест России, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры и сделать реальные уступки", - подчеркнули аналитики.