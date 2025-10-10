Ізраїльські війська залишаться в Газі, доки ХАМАС не роззброїться, - Нетаньяху

Війська Ізраїлю залишаться в Секторі Газа, доки бойовики ХАМАС не складуть зброю, що передбачають умови мирного плану США щодо закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, опубліковану Sky News.

Нетаньяху виступив із заявою про війська після набуття чинності угоди про припинення вогню, яка почала діяти опівдні за місцевим часом.

Чиновник підтвердив, що ізраїльські війська залишатимуться в Газі, щоб підтримувати тиск на ХАМАС, доки угруповання не роззброїться.

На якому етапі мирний план по Газі

Зараз ізраїльська армія проводить передислокацію до лінії початкового відведення, визначеної в угоді про припинення вогню.

Як пише видання з посиланням на слова Нетаньяху, Ізраїль в Газі "стискає ХАМАС з усіх боків у підготовці до наступних етапів плану". Ізраїльський прем'єр має на увазі другу фазу мирного плану США, представленого нещодавно американським лідером Дональдом Трампом.

Цей етап передбачає роззброєння ХАМАС і його відхід від управління сектором Газа, який має бути демілітаризований.

"Якщо це можна буде досягти мирним шляхом - добре. Якщо ні - буде досягнуто силою", - заявив Нетаньяху.

Водночас ХАМАС повинен повернути всіх ізраїльських заручників протягом 72 годин.

Глава уряду Ізраїлю зазначив, що всі заручники повернуться впродовж найближчих днів.