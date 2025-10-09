Ізраїль поставив крапку в питанні терміну набуття чинності угоди щодо Гази

Ізраїль заявив, що мирна угода щодо Сектору Гази набуде чинності лише після схвалення урядом, на засідання якого чекають ввечері 9 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у четвер повідомив, що угода про звільнення заручників у Секторі Гази набуде чинності лише після схвалення Кабінетом міністрів.

У заяві офісу Нетаньяху зазначено:

"Всупереч повідомленням арабських ЗМІ, 72-годинний відлік розпочнеться лише після того, як угоду буде схвалено на засіданні уряду, яке очікується у вечірні години", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Ізраїль офіційно заявляв, що найближчими днями - у неділю або понеділок - очікується звільнення 20 ізраїльських заручників, які утримуються у Газі.