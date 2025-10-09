Ізраїль поставив крапку в питанні терміну набуття чинності угоди щодо Гази
Ізраїль заявив, що мирна угода щодо Сектору Гази набуде чинності лише після схвалення урядом, на засідання якого чекають ввечері 9 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у четвер повідомив, що угода про звільнення заручників у Секторі Гази набуде чинності лише після схвалення Кабінетом міністрів.
У заяві офісу Нетаньяху зазначено:
"Всупереч повідомленням арабських ЗМІ, 72-годинний відлік розпочнеться лише після того, як угоду буде схвалено на засіданні уряду, яке очікується у вечірні години", - йдеться у повідомленні.
Перед цим Ізраїль офіційно заявляв, що найближчими днями - у неділю або понеділок - очікується звільнення 20 ізраїльських заручників, які утримуються у Газі.
Мирний план США щодо Гази
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп запропонував план врегулювання конфлікту у Секторі Газа, в якому зазначені 20 пунктів.
Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. Очільниками Ради стануть сам Трамп та екс-прем'єр Британії Тоні Блер.
Реалізація плану
6 жовтня в Єгипті розпочались непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом, в яких посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
Напередодні Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. Згідно з ним, скоро всіх заручників звільнять, а Ізраїль відведе війська до погодженої лінії.
Трамп допустив, що в рамках просування мирного плану заручників, імовірно, звільнять у понеділок.