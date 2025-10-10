Кремль отменил саммит "арабского мира", на который возлагал большие надежды, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин был вынужден отменить важный саммит "российско-арабской дружбы", поскольку не хватило лидеров арабских стран, которые согласились бы на него приехать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что российско-арабская конференция планировалась в Москве на 15 октября. Ее готовили еще с апреля, планируя пригласить туда лидеров 22 арабских стран. Форум получил лозунг "Сотрудничество ради мира, стабильности и безопасности", 3 октября заработал посвященный ему сайт.

Саммит имел очень большое значение для Кремля , в частности Путин планировал таким образом продемонстрировать президенту США Дональду Трампу и другим лидерам Запада, что РФ якобы пользуется "поддержкой арабского мира".

Игнорирование

По состоянию на 7 октября свое участие подтвердили только несколько лидеров, в том числе новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа. Реально значимые лидеры арабского мира - кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман , президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и другие - не подтвердили свое участие.

Один из источников издания в РФ на условиях строгой анонимности сообщил, что отмена саммита очень разочаровала Кремль. Однако РФ пытается надеяться, что саммит можно перенести на более позднюю дату - например, как было заявлено 10 октября, на ноябрь.

" Саммит был официально перенесен поздно в четверг, поскольку главы государств не могут поехать в Москву, пока реализуется предложение Израиля и ХАМАС, заключенное при посредничестве Трампа, говорится в заявлении Кремля после телефонного разговора между Путиным и премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани", - напомнило издание официальную позицию Кремля.

Одиозный Юрий Ушаков, помощник диктатора по вопросам внешней политики, пытается публично подтверждать именно эту официальную позицию.

"Это (перенос саммита, - ред.) будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в контексте реализации плана Трампа и так далее... Посмотрим, что предложат наши арабские друзья", - заявил он.

Более того, сам Путин во время выступления в Душанбе на саммите СНГ заявил, что якобы именно по его инициативе был "перенесен" саммит. То есть он также публично пытается поддержать версию о том, что отмена саммита не означает для РФ чего-то важного.

"Мы перенесли саммит "Россия-Арабский мир" по моей инициативе, я не хочу мешать этому процессу", - заявил он.

Почему арабский мир игнорирует Кремль

Задержка, отмечает издание, подчеркивает, что большинство арабского мира сейчас заинтересовано в том, чтобы наладить связи с Трампом. А последний все больше разочарован отказом Путина пойти на мир в Украине, несмотря на требования из Вашингтона. 9 октября Трамп заявил, что против России могут ввести дополнительные санкции, одновременно похвалил участие арабских государств в урегулировании в Газе.

Именно поэтому сейчас, при реализации плана Трампа, арабские государства не хотят связываться с Путиным, который погряз в Украине, и чье влияние на Ближнем Востоке значительно ослабло.

"Путин хотел показать всем, что он является лидером "глобального большинства", но что это за большинство без арабского мира? Он хотел бы быть таким же крупным игроком там, как когда-то был Советский Союз, но ему не хватает ресурсов", - пояснил изданию московский политический аналитик Андрей Колесников.