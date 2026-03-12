Безпека торговельних шляхів і заклик до діалогу: Моді поговорив із президентом Ірану

Прем'єр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Центральною темою стала війна на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу індійського уряду в соцмережі X .

За словами Моді, він висловив глибоку стурбованість у зв'язку з "ескалацією напруженості та загибеллю мирних жителів, а також пошкодженням цивільної інфраструктури".

"Безпека і захист громадян Індії, а також необхідність безперешкодного транзиту товарів і енергоресурсів залишаються головними пріоритетами Індії. Підтвердив прихильність Індії миру і стабільності та закликав до діалогу і дипломатії", - додав він.

Блокада Ормузької протоки

Нагадаємо, від початку американо-ізраїльської операції проти Ірану іранська армія заблокувала Ормузьку протоку - один з основних світових маршрутів експорту нафти.

Водночас днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран міг почати мінування Ормузької протоки.