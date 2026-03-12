ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Безпека торговельних шляхів і заклик до діалогу: Моді поговорив із президентом Ірану

21:29 12.03.2026 Чт
2 хв
Лідери провели розмову на тлі загострення війни США та Ізраїлю з Іраном
aimg Іван Носальський
Безпека торговельних шляхів і заклик до діалогу: Моді поговорив із президентом Ірану Фото: Нарендра Моді, прем'єр Індії (Getty Images)

Прем'єр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Центральною темою стала війна на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу індійського уряду в соцмережі X.

Читайте також: Що таке Ормузька протока і чому її блокада Іраном підняла світові ціни на нафту

За словами Моді, він висловив глибоку стурбованість у зв'язку з "ескалацією напруженості та загибеллю мирних жителів, а також пошкодженням цивільної інфраструктури".

"Безпека і захист громадян Індії, а також необхідність безперешкодного транзиту товарів і енергоресурсів залишаються головними пріоритетами Індії. Підтвердив прихильність Індії миру і стабільності та закликав до діалогу і дипломатії", - додав він.

Блокада Ормузької протоки

Нагадаємо, від початку американо-ізраїльської операції проти Ірану іранська армія заблокувала Ормузьку протоку - один з основних світових маршрутів експорту нафти.

Водночас днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран міг почати мінування Ормузької протоки.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищують човни, які Іран міг використовувати для мінування протоки.

Сьогодні, 12 березня, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своїй першій заяві зазначив, що Ормузька протока залишиться заблокованою, оскільки це - "засіб тиску на ворога".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Ізраїль Індія Іран
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком