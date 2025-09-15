РФ здатна випускати по 30 тисяч "Шахедів" на рік і може подвоїти виробництво, - NYT

"Аналітики оцінюють, що зараз Росія здатна виробляти близько 30 000 ударних дронів на рік за зразком іранської конструкції. Дехто вважає, що до 2026 року країна зможе подвоїти цей показник", - йдеться в публікації.

Видання наголошує, що глава Кремля Володимир Путін поставив за державний пріоритет виробництво дронів.

Так, на нещодавньому економічному форумі в Владивостоці майже кожен російський регіон, що брав участь у ньому, представив експозицію про дрони, які він виробляє.

Для виробництва дронів в Росії залучають студентів та іноземних робітників. NYT пише, що Росія використовує свої теплі відносини з Іраном і Китаєм для отримання комплектуючих.

"Вони почали, можливо, з сотень на місяць, потім 2000-3000 на місяць у першому кварталі цього року, а зараз 5000-6000 на місяць", - заявив виданню український експерт Микола Бєлєсков, який також є військовим аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень при уряді.

Він також спрогнозував, що внаслідок нарощення виробництва дронів у РФ український повітряний простір ворог атакуватиме інтенсивніше.

NYT пише, що виготовлені Росією дрони також вдосконалилися в технологічному плані: вони отримали кращі системи наведення, підвищену стійкість до радіоелектронного глушіння та нові типи боєголовок.

Зазначається, що Москва окрім дронів відправляє на Україну набагато більше приманок, виготовлених з пофарбованої піни та фанери, які іноді містять невеликі боєголовки і не відрізняються від реальних БпЛА у небі.