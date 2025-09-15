RU

РФ способна выпускать по 30 тысяч "Шахедов" в год и может удвоить производство, - NYT

Фото: в этом году враг применил более 34 тысяч ударных дронов и обманок (wikipedia.org)
Автор: Маловичко Юлия

На сегодня Россия способна выпускать около 30 тысяч ударных дронов типа "Шахед" в год и этот показатель может вырасти вдвое в следующем году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NYT.

"Аналитики оценивают, что сейчас Россия способна производить около 30 000 ударных дронов в год по образцу иранской конструкции. Некоторые считают, что к 2026 году страна сможет удвоить этот показатель", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что глава Кремля Владимир Путин поставил государственным приоритетом производство дронов.

Так, на недавнем экономическом форуме во Владивостоке почти каждый российский регион, участвовавший в нем, представил экспозицию о дронах, которые он производит.

Для производства дронов в России привлекают студентов и иностранных рабочих. NYT пишет, что Россия использует свои теплые отношения с Ираном и Китаем для получения комплектующих.

"Они начали, возможно, с сотен в месяц, затем 2000-3000 в месяц в первом квартале этого года, а сейчас 5000-6000 в месяц", - заявил изданию украинский эксперт Николай Белесков, который также является военным аналитиком Национального института стратегических исследований при правительстве.

Он также спрогнозировал, что в результате наращивания производства дронов в РФ украинское воздушное пространство враг будет атаковать интенсивнее.

NYT пишет, что изготовленные Россией дроны также усовершенствовались в технологическом плане: они получили лучшие системы наведения, повышенную устойчивость к радиоэлектронному глушению и новые типы боеголовок.

Отмечается, что Москва кроме дронов отправляет на Украину гораздо больше приманок, изготовленных из окрашенной пены и фанеры, которые иногда содержат небольшие боеголовки и не отличаются от реальных БпЛА в небе.

Дроны РФ в Европе

Как известно, кроме уже привычных запусков российских беспилотников на Украину, агрессор начал испытывать другие страны вторжением своих БПЛА.

Так, 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 дронов РФ, в результате чего пришлось поднимать авиацию, останавливать работу нескольких аэропортов и самое главное - созывать срочные заседания первых представителей власти.

В результате переговоров и с учетом реакции союзников на инцидент, президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в страну в рамках операции "Восточный страж".

Впоследствии, 13 сентября российские беспилотники обнаружили в воздушном пространстве Румынии, после чего в ЕС заговорили об эскалации.

