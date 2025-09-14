ua en ru
"Безрозсудна ескалація": Каллас відреагувала на дрон РФ у Румунії

Неділя 14 вересня 2025 23:45
"Безрозсудна ескалація": Каллас відреагувала на дрон РФ у Румунії Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас засудила вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії. Вона назвала це "безрозсудною ескалацією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Коментуючи інцидент, який стався 13 вересня, Каллас заявила, що порушення повітряного простору Румунії дронами РФ - це чергове неприйнятне порушення суверенітету держав-членів ЄС.

"Ця безрозсудна ескалація, що триває, загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом", - підкреслила вона.

Що сталося

Нагадаємо, вчора ближче до вечора, 13 серпня, росіяни знову намагалися атакувати Україну дронами.

Ворожі безпілотники було зафіксовано у Волинській області, яка межує з Польщею, у зв'язку з чим у небо було піднято польську бойову авіацію.

Крім того, паралельно в повітряний простір Румунії залетів дрон, який фіксувався над Одеською областю.

Незабаром президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський дрон порушив повітряний простір Румунії і був там приблизно 50 хвилин.

У зв'язку з цим він закликав Захід не чекати, коли прилетить балістика, а навпаки, діяти превентивно. Зокрема, йдеться про спільний захист.

