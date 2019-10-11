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Кремль прокомментировал идею встречи Зеленского и Путина на саммите СНГ

Новости » Политика    11.10.2019 - 15:10
Кремль прокомментировал идею встречи Зеленского и Путина на саммите СНГ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Песков отметил, что Путин регулярно участвует в саммитах СНГ

В Кремле прокомментировал идею встречи украинского президента Владимира Зеленского и Владимира Путина, президента РФ, на саммите СНГ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщают росСМИ.

Песков отметил, что Путин регулярно участвует в саммитах СНГ.

Отметим, президент Беларуи Александр Лукашенко сегодня заявил, что Владимир Зеленский мог бы встретиться с Владимиром Путиным на саммите Содружества независимых государств. Лукашенко отметил, что это стало невозможным после выхода Украины из Содружества.

Вчера Зеленский заявил, что не знает, возможна ли его встреча с Путиным. Зеленский считает, что "все против" его встречи с Путиным.

РБК-Украина писало, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин выступает за диалог с Киевом, добавив, что именно общение Путина и Зеленского является положительным фактом.

РБК-Украина писало, что Зеленский и Путин 7 августа провели телефонный разговор. Украинский президент позвонил Путину из-за обострения ситуации на Донбассе и гибель 4 военных. В ходе разговора Зеленский призвал Путина повлиять на боевиков и прекратить обстрелы.

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